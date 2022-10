OLBIA. Uno scontro tra due auto si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 16:00, in via Vittorio Veneto all’intersezione con via Aspromonte.

Per l’impatto è rimasta ferita la donna al volante della Ford, immediatamente trasportata all’ospedale Giovanni Paolo II.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha accertato la positività all’alcol test del conducente della Mercedes. L’uomo, 66 anni, rischia una denuncia penale insieme alla sospensione della patente e al sequestro dell’auto.