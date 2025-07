OLBIA 3 luglio 2025 – Un viaggio che doveva essere una semplice traversata si è trasformato in un mistero del mare. Un uomo di 65 anni, residente a Roma, risulta disperso dopo essersi imbarcato questa mattina sul traghetto in partenza da Civitavecchia e diretto a Olbia. La famiglia ha denunciato la scomparsa quando si è resa conto che il congiunto non era mai arrivato in Sardegna e non rispondeva al telefono.

Le ricerche sono iniziate nel pomeriggio quando la Guardia Costiera ha attivato i protocolli di emergenza. Il Manta ha sorvolato la tratta marittima al contrario rispetto alla rotta normale di navigazione ma finora non sono emersi nuovi elementi utili alle indagini.

I primi accertamenti hanno permesso di ricostruire alcuni dettagli della presenza dell’uomo a bordo. Il sessantacinquenne aveva lasciato le valigie e il telefono cellulare vicino al bar di bordo. Non aveva prenotato una cabina e secondo le prime ricostruzioni avrebbe trascorso gran parte della traversata sul ponte della nave.

Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta mentre gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze dai passeggeri e dall’equipaggio per chiarire le circostanze e soprattutto l’orario della scomparsa. La Guardia Costiera ha intensificato i controlli lungo tutto il tratto di mare compreso tra il porto laziale e quello gallurese.

La famiglia dell’uomo, in apprensione da ore, collabora con le autorità fornendo tutti gli elementi utili per le ricerche. Al momento non si esclude alcuna ipotesi su quanto possa essere accaduto durante la navigazione, neanche che la vicenda possa essere ricondotta a un gesto estremo.