OLBIA. È stata giornata intensa e interamente dedicata al mondo della scherma quella che si è svolta nella palestra della scuola media Ettore Pais per il Trofeo Gallura. La seconda edizione dell’evento, organizzato dalla Polisportiva Porto Rotondo con il patrocinio del comune di Olbia, ha richiamato oltre 60 partecipanti provenienti dai club di scherma di tutta la Sardegna che si sono sfidati nel fioretto e nella spada, e nella categoria open.

“È una scommessa vinta – ha dichiarato Giuseppe Ortu, responsabile della sezione scherma della Polisportiva Porto Rotondo -. Il nostro progetto prevede l’inserimento dei giovani nel mondo dello sport che diventa elemento educativo. La scherma è uno uno sport completo e altamente formativo per lo sviluppo della multilateralità, dall’equilibrio all’orientamento nello spazio. Aumenta le capacità intellettive e può essere d’aiuto anche per gli studenti. È aperta a chiunque, dai sei anni in su. Chiunque può praticarla anche se non ha uno storico sportivo importante”.

Al Trofeo Gallura hanno partecipato anche due rappresentative del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. “L’evento è un’occasione importante per misurarsi con gli atleti del resto della Sardegna e d’Italia – così Gianfranco Masia, maestro titolare del Circolo Schermistico Sassarese -. Bisogna rilanciare la scherma su Olbia e il nostro circolo non poteva assolutamente mancare”. Di seguito i risultati ⬇️

Fioretto maschile



Cadetti giovani

1 Perissinotto Zeno Ginnastica Triestina

2 Fiesoli Edoardo Circ. Schermistico Sassarese

3 Martinelli Marco e Tanda Giacomo Circ. Schermistico Sassarese

Ragazzi allievi

1 Aiace Giacomello Ginnastica Triestina

2 Sanna Mattia circolo Schermistico Sassarese

3 Piras Mattia e Brianda Ludovico Circolo Schermistico Sassarese

Maschietti giovanissimi

1 Sacchetta Andrea circolo Schermistico sassarese

2 Simonini Alessio Circolo scherma Oristano

3 Vargiu Paolo CUS Cagliari e Manca Elia Polisportiva Porto Rotondo

Fioretto femminile



Cadette giovani

1 Achenza Francesca Circolo Schermistico sassarese

2 Careddu Maria Polisportiva Porto Rotondo

3 Fadda Gloria Polisportiva Porto Rotondo

Ragazze allieve

1 Milani Caterina Ginnastica Triestina

2 Bravin Margherita Ginnastica Triestina

3 Turis Camilla e Podda Matilde CUS Cagliari

Bambine giovanissime

1 Serra Aurora Circolo Schermistico sassarese

2 Sanna Gioia CUS Cagliari

3 Cherchi Livia Polisportiva Porto Rotondo e Mattana Matilde CUS Cagliari

Spada open



Maschile

1 Benetti Dario Scherma Treviso

2 Mocci Gabriele Athos Cagliari

3 Saba Filippo Circolo scherma Oristano e Giacomelli Aiace Ginnastica Triestina

Femminile

1 Lazzari Vittoria Scherma Treviso

2 Fuccaro Isabella Athos Cagliari

3 Achenza Francesca Circolo Schermistico sassarese e Flaim Grazia Athos

2 Trofeo Gallura



1 Circolo Schermistico Sassarese

2 Ginnastica Triestina

3 Scherma Treviso

4 CUS Cagliari