Olbia 7 novembre 2025 – Da settimane una fossa pericolosa giace all’angolo tra via Calabria e via Romagna, nei pressi di via Barcellona. Secondo i residenti, i lavori per la posa della fibra sarebbero terminati da tempo, ma il cantiere non è mai stato chiuso.

Le ultime piogge hanno persino aggravato la situazione: il terreno, già instabile, ha ceduto provocando la caduta di un palo con il segnale di senso unico. Fortunatamente la struttura è crollata all’interno dell’area transennata, evitando conseguenze peggiori.

La zona è frequentata quotidianamente da residenti e passanti, e proprio accanto allo scavo si trova l’ingresso di casa utilizzato da una persona con disabilità, rendendo ancora più urgente un intervento di messa in sicurezza.

I cittadini chiedono che l’azienda responsabile dei lavori intervenga al più presto per ripristinare lo stato dei luoghi e restituire decoro e sicurezza alla strada.