OLBIA. Finisce uno a zero per gli ospiti, ma più che una partita, al Nespoli si è assistito a una tragicommedia degna di un premio Oscar. L’Olbia, che pure aveva messo il cuore in campo, si è trovata a fronteggiare non solo il Savoia, ma anche una terna arbitrale confusa, indecisa e poco lucida.

Il gol decisivo? Un capolavoro di “superficialità arbitrale”: Messina, ben lanciato da Negro in una posizione così sospetta che perfino il VAR, se ci fosse stato, avrebbe alzato le mani al cielo. E il signor Papi di Prato? Un arbitro che, più che dirigere la partita, sembrava impegnato in un esperimento sociale sul caos. Il risultato?Cinque ammonizioni, due espulsioni e due gol annullati all’Olbia in modi che resteranno nei libri di storia… ma nella sezione “misteri irrisolti”. Insomma, l’Olbia ha giocato contro tutto e tutti, ci ha messo anche del suo e i tre punti alla fine sono andati al Savoia che ringrazia e fa ritorno in terra campana ringalluzziti da una buona classifica.

A sette giornate dalla fine del campionato, sul manto erboso del Bruno Nespoli, l’Olbia ospita il Savoia Calcio. Nonostante la squadra biancocrociata arrivi all’incontro forte di tre vittorie consecutive, la stagione dei campani è stata segnata da alti e bassi, con prestazioni altalenanti contro avversari di buon livello. Il Savoia ha dimostrato solidità difensiva in diverse occasioni, ma ha faticato a mantenere continuità nei risultati, soprattutto nelle partite in trasferta.

La formazione guidata da Ze Maria deve puntare al successo pieno per allontanarsi definitivamente dalla zona a rischio della classifica, consolidando così la propria posizione e cercando di evitare la pericolosa roulette dei play-out. L’incontro ha inizio, e l’Olbia si spinge subito in avanti con un Biancu ispirato, che cerca di servire imbucate precise per Ragatzu e Costanzo.

Già al settimo minuto, lo stesso Biancu tenta un tiro deciso dal limite dell’area, ma sulla traiettoria si trova Costanzo, che respinge la conclusione. Solo un minuto dopo, De Grazia confeziona un cross preciso nell’area piccola del Savoia per la testa di Ragatzu, che però sbaglia la misura e manda il pallone fuori.

Le due squadre si affrontano con intensità e determinazione, ma bisogna attendere il ventiduesimo minuto per vedere la prima vera occasione degli ospiti. Messina, ben servito ma in evidente posizione di fuorigioco – non rilevata dall’arbitro – si ritrova solo davanti ad Ascioti, tuttavia, il suo tiro potente finisce alto sopra la traversa.

Nel frattempo fioccano le ammonizioni e sul taccuino del signor Cosimo Papi di Prato finiscono nell’ordine i nomi di Borrelli, Biancu e Iaccarino. Dopo la mezzora la squadra di casa arretra il baricentro e i campani guadagnano terreno. A tre minuti dalla fine del primo tempo gli ospiti hanno tra i piedi di Borrelli la palla del vantaggio, il tiro in semirovesciata è centrale e facile preda per Ascioti. Nei minuti di recupero il Savoia concretizza la superiorità territoriale con il gol di Messina che riceve da Negro in sospetta posizione di fuorigioco e porta avanti la squadra campana.

Alla ripresa delle ostilità, l’Olbia appare più determinata e aumenta la pressione. Dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, Ragatzu si porta in area avversaria con l’occasione del pareggio, tuttavia, il suo tiro, troppo angolato, sfiora il palo e termina appena fuori. Il Savoia risponde puntando sul possesso palla e cercando di avanzare attraverso rapide ripartenze. Al cinquantacinquesimo, Messina si inserisce in area e finisce a terra dopo un contatto, ma l’arbitro lascia proseguire, giudicando l’azione regolare.

I campani non si fermano e, poco dopo, Iaccarino prova un diagonale insidioso che costringe Ascioti a un intervento decisivo, deviando il pallone in angolo. La partita si accende, con l’arbitro costretto a sventolare altri cartellini gialli. Nel frattempo, l’Olbia trova la rete con Furtado, ma il guardalinee alza la bandierina per segnalare una posizione di fuorigioco.

Al settantatreesimo minuto, su una punizione battuta da Ragatzu, Pellino respinge la palla in alto con un intervento poco sicuro. Alla ricaduta, Furtado insacca, ma l’arbitro annulla il gol per un presunto fallo in area. Le proteste della panchina dell’Olbia si fanno veementi, e a farne le spese è Ze Maria, espulso dal direttore di gara. L’arbitro, in evidente difficoltà, sorvola anche su un intervento falloso ai danni di De Grazia, aumentando la tensione in campo. L’Olbia prova a raddrizzare una partita nata male ma lo fa in maniera confusa e poco lucida.

La gara si avvia verso la conclusione c’è il tempo di vedere l’espulsione di Orta del Savoia reo di aver colpito Della Salandra mentre riprendeva il gioco. Ma allo scoccare del novantesimo l’arbitro assegna dieci minuti di recupero. L’Olbia mai doma dopo il novantaseiesimo va vicina al pareggio con Furtado che impegna in Pellino con una parata salva risultato.

La partita finisce con l’Olbia che, suo malgrado, interrompe la sua striscia positiva. Ma il vero protagonista è stato l’arbitro, un talento unico nel rendere ogni decisione più discutibile della precedente. Peggio di lui? Forse solo il leggendario signor Alario di Civitavecchia, che rimane sicuramente il peggiore arbitro visto al Nespoli nei centoventi anni di storia dell’Olbia.

Olbia. Ascioti, Costanzo (63° Islam), De Grazia, Pani, Rizzo, Maspero (63° Furtado), Arboleda ©, Petrone (83° Della Salandra), Buschiazzo, Ragatzu, Biancu. A disp. Rizzitano, Lucarelli, Yanovsky, Marroni, Diallo, Luzayadio. Allenatore Josè Marcelo Ferreira (Ze Maria).

Savoia. Pellino, Bitonto, La Monica (78° Giglio), Negro, Messina (89° Bezzon), Russo (84° Quirino), Celli, Borrelli C. (67° Orta), Iaccarino (81° Del Mondo), Guifo Bogne, Sellaf. A disp. Borrelli, Ryan, Lauria, Fiaschi. Allenatore Antonio Barbera (Saviano squalificato)

Arbitro. Cosimo Papi di Prato.

Reti. 46° Messina (S)

Ammoniti. Borrelli (S), Biancu (O), Iaccarino (S), Costanzo(O), Biuschiazzo (O), Furtado (O)

Espulsi. Orta (S), Ze Maria (O)

Calci d’angolo. 5 a 2 per l’Olbia

Spettatori. 658

1° Tempo. Due minuti di recupero

2° tempi dieci minuti di recupero