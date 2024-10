Olbia. Sabato 29 giugno 2024, alle ore 9.30, partirà dal lungomare Cossiga la “Walk for the cure”, la nota passeggiata in rosa di Komen Italia, in collaborazione con il Mater Olbia Hospital (MOH) a supporto dei progetti di prevenzione del tumore del seno che verranno sviluppati nel nord della Sardegna.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Olbia e si inserisce all’interno del progetto “Mater & Komen”, giunto alla sua IV edizione. “Da anni, le iniziative del progetto Mater&Komen si inseriscono infatti in una più ampia visione che mira a portare una prevenzione sempre più efficace, puntuale e avanzata nel nord della Sardegna – dichiara Marcello Giannico, amministratore delegato del MOH -. Al Mater Olbia Hospital, anche grazie alla partnership con Komen Italia, presidiamo il territorio e puntiamo a raggiungere sempre più donne, contribuendo a migliorare la salute e il benessere delle nostre concittadine.”

APPUNTAMENTO E PERCORSO. Le volontarie di Komen Italia saranno operative al Ponte di Ferro dalle 8.30, dove sarà possibile iscriversi con una donazione minima di 10 euro e ritirare sul posto l’iconica maglia WAL FOR THE CURE. Il ricavato della giornata sarà devoluto in favore di progetti di Komen Italia per la lotta dei tumori del seno che saranno sviluppati nel nord della Sardegna insieme al Mater Olbia Hospital. Al momento dell’iscrizione, saranno distribuiti i gadget omaggio a tutti i partecipanti e i bambini che faranno la passeggiata riceveranno un biglietto gratuito per la giostra di piazza Elena di Gallura, messo a disposizione dai proprietari.

La partenza della “Walk for the cure” è prevista alle 9.30, con accompagnamento musicale della Banda Felicino Mibelli. Si proseguirà per piazza Crispi per poi arrivare a destinazione, di fronte al Comune di Olbia, dove il sindaco Settimo Nizzi attenderà il gruppo insieme a una delegazione del gruppo Folk di Olbia, diverse associazioni cittadine, gli atleti del settore giovanile dell’Olbia calcio e le atlete del settore giovanile dell’Hermaea Volley. Le due squadre, con grande sensibilità, ogni anno supportano i progetti di prevenzione.

“L’obiettivo principale dell’amministrazione comunale – dice il sindaco – è quello garantire una qualità della vita sempre più elevata ai nostri concittadini con progetti volti a migliorare il territorio ed iniziative che promuovano abitudini di vita sane. La prevenzione è dunque un tassello fondamentale e, anche per questo, la nostra sinergia con il Mater Olbia Hospital prosegue in modo fattivo”.

“Grazie alla sensibilità e solidarietà del Comune di Olbia e del Mater Olbia Hospital, la Walk for the Cure di Komen Italia colora di rosa la città con una passeggiata solidale per sensibilizzare e raccogliere fondi dedicati ai progetti per la lotta ai tumori del seno – dichiara la Daniela Terribile, presidente di Komen Italia -. Siamo felici che la virtuosa collaborazione tra il Mater Olbia Hospital e Komen Italia permetta di realizzare e offrire iniziative di prevenzione della tutela della salute femminile nella parte settentrionale della Sardegna”.