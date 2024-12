Olbia. Da diverse settimane la rotatoria con la vigna, una delle più originali della città, si trova senza illuminazione. La struttura, recentemente inaugurata dal sindaco Settimo Nizzi durante l’evento Benvenuto Vermentino, è completamente spenta. Una luce tenue proviene dai lampioni vicini di via Marco Polo ma l’ingresso ovest alla città, vale a dire l’intero tratto stradale e ciclopedonale che va dal quartiere Pasana alla parte alta di via Vittorio Veneto, è privo di illuminazione.

I residenti della zona esprimono il loro malcontento e hanno più volte segnalato il problema al Comune. “Andare a piedi in quella zona è davvero pericoloso – affermano -. La situazione è in netto contrasto con le vie centrali della città, dove le luminarie natalizie brillano. Sembra di essere tornati alla fase post alluvione, quando vivere in periferia significava affrontare maggiori difficoltà. Da poco c’è stato un incidente tra un veicolo e un cinghiale, e il buio rende ancora più complicato muoversi, anche solo per portare fuori il cane”.