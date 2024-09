OLBIA. L’Associazione Culturale Mediterrarte, dopo un anno e mezzo di stop dovuto alla pandemia, riprende la programmazione della rassegna di teatro per famiglie “Mamma, Papà…andiamo a Teatro!” che accompagna la programmazione della rassegna di prosa dedicata alle scuole. “Attraverso la nostra programmazione – dice Federica Catasta, presidente di Mediterrarte, vogliamo ribadire l’importanza dell’educare le nuove generazioni al teatro espresso nelle varie forme”.

Da giovedì 9 febbraio, verranno programmati 4 differenti spettacoli di stile e genere diverso rivolti ai bambini e ragazzi accompagnati dalle loro famiglie. Tutti gli spettacoli si terranno nell’Auditorium dell’istituto Deffenu in via Vicenza n. 65 alle ore 18.00. Il costo del biglietto è 6,00 euro ma è previsto un biglietto ridotto per le famiglie che si presenteranno insieme (mamma, papà, e figli).

Si parte con lo spettacolo di Burattini “La grande sfida tra il riccio e la lepre” della compagnia toscana Teatro Glug. Si tratta di uno spettacolo con musica dal vivo tratto da una fiaba dei Fratelli Grimm. Qui si narra la tipica storia di una coppia di opposti, come già conosciuto in molti racconti popolari e del conseguente conflitto, quanto mai attuale in ambito giovanile, tra colui che appare “forte” e colui che appare “debole”. In questa storia di animali, come nelle favole classiche, non appaiono figure umane.

L’intenzione della fiaba è evidente: nessuno deve prendere in giro un’altra persona (un altro animale) o sentirsi superiore, perchè ognuno ha delle qualità diverse che altri probabilmente non hanno. Diverse sono le tecniche in uso: dai classici burattini in baracca all’ animazione a vista; un “teatro dal vivo“ condito da humour e musica con un attore-narratore e la sua fisarmonica. Gli altri appuntamenti sono previsti per marzo ed aprile.

“Mamma, Papà…andiamo a Teatro!” fa parte della programmazione che Mediterrarte realizza attraverso il Bando Cultura del Comune di Olbia.

