★VIDEO★ OLBIA. Ciò che impressiona vedendo il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza collocate sul perimetro di un’abitazione di via Val D’Aosta (quartiere Baratta) è la calma con cui il ladro opera. L’uomo, non giovanissimo, dell’apparente di età di almeno 50 anni, una volta adocchiata la preda, una Citroen C5 Aircross, cerca e trova un grosso masso e sfonda il finestrino lato guida.

Il video risale a qualche mese fa ed è stato allegato alla denuncia per furto rilasciata ai Carabinieri di Olbia ma il proprietario dell’auto sostiene che il quartiere Baratta sia tutt’ora ostaggio di ladri che agiscono indisturbati di giorno e di notte. “Stamattina – racconta a Olbianova – ho trovato il vetro del finestrino filato. Ho scaricato poco fa le immagini notturne e si vede un uomo che tenta di aprire l’auto ma non ci riesce. Circa un mese fa in via Basilicata sono state forzate due auto. I furti stanno, purtroppo, diventando una brutta abitudine da queste parti”.

Tornando al filmato, a proposito della tranquillità con la quale agisce, il ladro riceve persino una telefonata. Si ferma, parla per qualche secondo, richiude il telefonino e poi continua a sfondare il vetro per aprirsi un varco. Poi prende una trave, forse un pezzo di legno reperito lì vicino. Finalmente entra e arraffa qualcosa.

Si allontana ma poi ci ripensa. Forse ha ritenuto troppo magro il bottino. Ritorna dopo circa trenta minuti e tenta di aprire, invano, lo sportello dall’altro lato. A quel punto, dopo vari tentativi molla la preda e se ne va.

“Onestamente non sappiamo come difenderci – conclude l’uomo -. Ho visto che recentemente sono stati identificati alcuni ladri in aeroporto. Non ho profili social ma ho speranza che il ladro di via Val D’Aosta sia identificato e assicurato alla giustizia”. Di seguito il video del furto in via Val D’Aosta ▼