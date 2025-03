OLBIA. È Olbia la prima città in Sardegna a ricevere la Bandiera AMI Green 2025, simbolo dell’impegno per la tutela ambientale promosso da Ambiente Mare Italia. Il riconoscimento è stato consegnato durante la conferenza stampa che ha segnato anche l’apertura ufficiale in città della 62esima delegazione dell’associazione, attiva in 15 regioni italiane.

Il progetto AMI, che oggi conta 24 Comuni aderenti, mira a sensibilizzare le comunità attraverso attività concrete e simboliche per l’ambiente sotto lo slogan “Se lo conosci lo ami, se lo ami lo proteggi“. “Dobbiamo prendere in prestito l’ambiente e lasciarlo nelle stesse condizioni in cui lo abbiamo ricevuto” ha affermato il presidente nazionale AMI Alessandro Botti.

La nuova delegazione olbiese opererà con iniziative rivolte a scuole e cittadini. I primi appuntamenti sono previsti per la “Settimana verde” che si terrà dal 4 al 15 aprile prossimi. Domenica 6 aprile è in programma una passeggiata ambientale a Palau organizzata insieme al Club Alpino Italiano mentre sabato 12 sono previsti due appuntamenti: la visita con l’archeologo Giuseppe Pisano al Museo del Mare di San Teodoro e l’escursione alla Peschiera con Pina Contis, insegnante e socia di Fidapa.

Il calendario degli eventi, come ha sottolineato l’assessora all’Ambiente del comune di Olbia, Antonella Sciola, sarà integrato con ulteriori attività in collaborazione con la Direzione Marittima e il Corpo forestale. “Grazie ad AMI per averci scelti e a Fidapa per l’enorme ruolo che svolge all’interno della città – ha dichiarato Sciola -. Per parlare di ambiente non ci vuole solo attenzione alle pene ma empatia, azione e amore”. E ha aggiunto: “Serve un cambiamento culturale. Dobbiamo impegnarci tutti insieme per ridurre la produzione dei rifiuti”.

“È fondamentale far capire alle persone quali sono i beni da tutelare – così Leonardo Lutzoni, presidente dell’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo -. Siamo disponibili a studiare progetti insieme sul territorio”. Anche il presidente del Consorzio Porto Rotondo Leonardo Salvemini, collegato in videoconferenza, ha ribadito il sostegno dell’associazione nazionale: “Per qualsiasi iniziativa cercheremo di essere al vostro fianco”.

Alla conferenza hanno partecipato la referente locale AMI Daniela Turrini, il segretario generale del Consorzio di Porto Rotondo Paolo Manca, e la presidente del distretto Sardegna FIDAPA BPW Italy Gianna Ledda.