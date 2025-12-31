Olbia 31 dicembre 2025 – Dopo il furto alla mensa Vincenziana nel giorno di Natale, i volontari e la presidente Tiziana Marzocca ringraziano quanti hanno dato il proprio contributo per far ripartire il servizio.

“Grazie alle realtà e i cittadini che ci hanno offerto un aiuto concreto che ci permette di continuare a garantire i pasti a chi ne ha bisogno – dichiara Marzocca -. Ringraziamo (in ordine alfabetico): Associazione Culturale Eventi Frizzanti, Avis Comun. Palau, Casa di Cura Villa San Giuseppe srl, Centro Cash, Circolo Nautico Olbia, Comunità Parrocchiale Santa Maria della Neve Arzachena, Consorzio Porto Rotondo, Dettori Market, Dipendenti Geasar, Edil Sa.Ma, Gruppo Runners delle 6:00, Kinarmonia Asd, Lions Olbia, Macelleria Manolo Masala, Nivea Lavanderie industriali del Gruppo Ferraguti, Nonna Isa Supermercati Sardegna, Nursind segreteria provinciale Olbia, Pescheria Calvisi, Podistica Amatori Olbia, Rotary Olbia, Rotary Porto Rotondo distretto 2080 (Lazio, Roma, Sardegna)”.