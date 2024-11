OLBIA. Conto alla rovescia per la prima finale del Red Music Contest che si terrà venerdì 14 aprile al pub The Wall (Delta Center).

Il contest, organizzato dal team del Red Valley, darà l’opportunità a due artisti (o gruppi musicali) emergenti di esibirsi sul palco dell’Olbia Arena nell’edizione 2023 del Festival.

Nella serata di venerdì prossimo sono in programma le esibizioni di Imarciapiede, Giulio, Najma, The Shot, Tony Hammer, Valak, Valucre e Young Met. Ogni artista si esibirà per massimo 15 minuti.

A valutarli sarà la giura composta da un membro dell’organizzazione del Red Valley, il bluesman Francesco Piu, e tre giornalisti de La Nuova Sardegna, L’Unione Sarda e Olbianova. Sarà presente anche Tore Fazzi, musicista e leader della storica band Collage. Presenterà Tommy Rossi.

Gli artisti verranno valutati in base a: qualità tecnica delle performance, selezione musicale, pertinenza di genere con il target del Festival, originalità e tratti distintivi.

La serata al The Wall inizierà alle 19:30 con dj set e cena street food, mentre il contest prenderà il via alle 21:30. Verranno estratti due vincitori tra il pubblico che riceveranno un biglietto omaggio per una delle serate del Red Valley.

La seconda finale del contest, in cui si esibiranno altri cantanti, è in programma il prossimo 5 maggio.