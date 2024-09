OLBIA. Al via l’allestimento del percorso del Rally Italia Sardegna che si svolgerà dall’1 al 5 giugno. A partire da domani, 26 maggio, diverse strade del centro saranno chiuse al traffico.

“Per garantire la possibilità di transitare per le vie della città – dicono dal comune di Olbia – dalle ore 0:00 del 26 maggio alle ore 21:00 del 05 giugno verrà sospeso per i residenti il regime di ZTL su via Regina Elena, piazza Regina Margherita, via delle Terme, via Catello Piro e il tratto di corso Umberto I compreso tra piazza Regina Margherita e via Sassari, incluse le ZTL temporanee di via Acquedotto e via Garibaldi”.

“Facciamo un’eccezione alla regola per il tempo strettamente necessario – dichiara il sindaco Settimo Nizzi – e preghiamo i nostri concittadini di porre particolare attenzione alla segnaletica, specie in corrispondenza degli stop, come che si trova all’intersezione tra via delle Terme e corso Umberto I”.