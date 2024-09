Via Craxi (da angolo con via San Francesco a via Genova e a via Poltu Ezzu)

Rotonda Tilibbas, via Tirso, via Libia, via Mincio, Cavalcavia via dei Lidi, via dei Lidi, via Ticino, via Tevere, via Nilo, via Flumendosa

Dalle 15:00 a fine manifestazione (21:00 circa) di giovedì primo giugno