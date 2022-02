“Circa un anno fa abbiamo stipulato un accordo di collaborazione con l’associazione Plastic Free per portare avanti attività di sensibilizzazione ambientale. Abbiamo appena approvato, con una delibera di giunta, un programma che prevede la pulizia di diverse zone della città e delle sue frazioni”. Parole del sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

“Siamo particolarmente fieri dell’iniziativa sia per la viva partecipazione delle associazioni che per la risposta che arriva dai cittadini – aggiunge l’assessora Antonella Sciola -. È importante ricordare che la tutela dell’ambiente, oltre che attraverso l’applicazione e l’esecuzione di regolamenti e normative, si esercita ancor prima attraverso un cambio di mentalità: il cittadino che volontariamente si mette a disposizione di cause nobili come quella di volere pulito il proprio quartiere”.

Ecco il programma, nel dettaglio:

13 Febbraio Putzolu e Isticadeddu;

20 Febbraio quartiere Gregorio/ via Vittorio Veneto;

06 Marzo frazione di Murta Maria;

20 Marzo quartiere Poltu Quadu;

03 Aprile San Simplicio / San Nicola;

08 maggio Rudalza;

22 maggio quartiere Bandinu;

05 giugno frazione di Berchiddeddu.

Le “Giornate ambientali” rappresentano un’opportunità non solo per il recupero ambientale di strade, aree verdi e spazi pubblici, ma anche per creare un rapporto di collaborazione tra cittadini, l’associazione ambientalista coinvolta nell’evento e l’Ente Comunale, tutti uniti per testimoniare il proprio rispetto per il Pianeta.