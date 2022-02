Una cartolina promozionale su Olbia e la Gallura, bellezze e sostenibilità del nord est dell’Isola. È quanto emerge dalla puntata di Linea Verde Life, trasmessa su Rai 1. I conduttori Daniela Ferolla e Marcello Masi sono atterrati all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda e da lì hanno iniziato il loro viaggio alla scoperta del capoluogo gallurese e dintorni. Tanti i volti locali che hanno preso parte al programma.

Da San Simplicio, alle vie del centro, passando per il Golfo di Olbia, dove Massimo Degortes del Consorzio Molluschicoltori Olbia ha illustrato il delicato processo di lavorazione delle ostriche, mentre il presidente Raffaele Bigi ha parlato della mitilicoltura.

Tappa nel sugherificio dell’imprenditore Giuseppe Molinas che ha spiegato la lavorazione del sughero e i rigidi controlli qualità che superano i tappi destinati ai migliori vini dell’Isola.

Tra le zone della città visitate da Ferolla e Masi, la pista ciclabile del nuovo lungomare e il parco Fausto Noce. Un focus anche sulla Costa Smeralda, in comune di Arzachena, e le sue trasparenze, passando per il percorso naturalistico della zona del Romazzino, che, illustrato da Luca Zichina, è stato pensato, con le sue 11 stazioni, anche per gli amanti dello sport.

Nel corso della puntata, è intervenuta l’istruttrice cinofila Valentina Langiu, mentre Matteo Micozzi ha spiegato come la strada scolastica di via Nanni venga chiusa al traffico ed aperta esclusivamente ad alunni e genitori, negli orari di ingresso e uscita a scuola.

All’interno del programma, grande evidenza ha avuto il tema della sostenibilità urbana. Roberta Calcina, Pier Giovanni Porcu e Veronica Asara hanno mostrato il progetto firmato HubMat, e da Tavolara Giorgia Nervegna ha parlato della “scienza del cittadino”.

Giada Bigi, dal chiosco di famiglia, ha preparato cozze fritte e gratinate, spiegando i segreti di due piatti che rappresentano eccellenze culinarie della nostra zona, mentre il giovane Pietro Ragaglia ha fatto conoscere al conduttore la bontà dei formaggi sardi, e in particolare, ha parlato della sperimentazione delle mozzarelle di pecora.

La trasmissione si è chiusa con un’immagine di fronte all’isola di Tavolara: Angelo Del Rio ha offerto ai conduttori un bicchiere di Vermentino e un panino ai polpi.