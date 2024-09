METEO. Un’area depressionaria é rimasta intrappolata tra i campi di alta pressione e da giorni continua ad imperversare sul Mediterraneo occidentale. La nuova fase perturbata che interesserà la Sardegna nei prossimi giorni, dal nord Africa risalendo verso nord, avrà inizialmente una traiettoria retrograda da est verso ovest ed in questi casi la costa orientale dell’Isola si troverà inevitabilmente più esposta.

La quantità di precipitazioni previste potrebbe superare nel fine settimana i 30 mm totali e viste le continue oscillazioni degli ultimi giorni, potrebbero aumentare o diminuire a seconda delle aree più o meno interessate, dove i fronti temporaleschi, trovandosi bloccati, sono costretti a lenti spostamenti.

Una situazione simile, anche se su scala decisamente maggiore, ha interessato il nord Italia portando quantitativi di precipitazioni che hanno superato i 150 mm in 48 ore. Per questo motivo sarà possibile che ci siano degli avvisi di criticità per i prossimi giorni e sicuramente per le giornate di sabato e domenica ci saranno nuovi aggiornamenti.

Venerdì 19. La parte più periferica della perturbazione mediterranea con il suo movimento antiorario inizierà a portare ad un aumento della nuvolosità e anche le prime piogge anche sul nord Sardegna.

Sabato 20. Aumento delle precipitazioni in associazione ad una ventilazione orientale, temperature in discesa. Il fronte perturbato insisterà sulla costa orientale soprattutto nella notte e per buona parte della giornata di domenica 21 quando la bassa pressione inizierà il suo spostamento verso est.