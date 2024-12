OLBIA. Durante il concerto del Primo Maggio al Fausto Noce, la Cgil Gallura sarà presente con un proprio gazebo per raccogliere firme contro l’autonomia differenziata proposta dal Governo Meloni.

“La mobilitazione, avviata dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale – dicono dalla Cgil Gallura – vede la partecipazione attiva e convinta della Flc Gallura nella difesa delle regioni più svantaggiate, come la Sardegna.

È fondamentale per il nostro territorio bloccare una riforma che potrebbe danneggiarlo pesantemente, creando dei cittadini di serie B con meno risorse e meno diritti. In gioco c’è il nostro futuro: rischiamo di non avere gli stessi diritti delle regioni più ricche per la scuola, la sanità, i trasporti. Non lo possiamo accettare, possiamo e dobbiamo fermare questa prospettiva”.