★VIDEO★ L’accordo Stato Regione Sarda per l’attivazione del Numero Unico Europeo (NUE) per le emergenze 112 risale al 2019 e ora, a cominciare dal distretto telefonico di Olbia, la Sardegna si mette in linea con circa la metà delle regioni italiane che ha applicato la normativa. “Il suo avvio – secondo quanto dichiara ai nostri microfoni il direttore generale di Areus, Cinzia Bettelini – è stato positivo e senza nessuna criticità“. Di seguito l’intervista della manager giunta a Olbia per l’esercitazione nazionale della Croce Rossa. Di seguito il video ▼