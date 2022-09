OLBIA. Al via la sesta edizione di Sardinia TourismCall2Action 2022. I quattro incontri organizzati da Geasar, società di gestione dell’aeroporto Olbia Costa Smeralda, con la collaborazione dell’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna, il patrocinio di Enit e la partner scientifica di T+, partiranno il 28 settembre e si concluderanno il 14 dicembre.

La Call to Action 2022 si concentrerà sull’analisi degli strumenti manageriali necessari per affrontare con competenza la crescente competitività dei mercati turistici.

Gli appuntamenti, che si terranno nella sala Engle del Polo Universitario dalle 10:30 alle 17:30, rientrano all’interno del programma di promozione Workshop&Coaching per professionisti del settore turistico, startuppers, studenti, operatori innovativi e personale di enti pubblici che abbiano in animo di affrontare progetti di sviluppo turistico.

Confermato anche il comitato scientifico composto da Lucio Murru e Mariassunta Fodde di Geasar,

che beneficiano del prezioso contributo di Maria Elena Rossi, Josep Ejarque, Robert Piattelli, Antonio Usai, Gianfranco Fancello e Gianluigi Tiddia.

“L’obiettivo – fanno sapere gli organizzatori – è aprire discussioni, trasferire informazioni, dati, approfondimenti sull’andamento del turismo, per migliorare la conoscenza dei mercati, dei targets turistici, delle esperienze di altri competitors del Mediterraneo.

Il canale Youtube “Sardinia Tourism C2A” è a disposizione del pubblico non solo per la diretta ma

anche per la consultazione dei video integrali di tutti gli appuntamenti del progetto dalla sua nascita

ad oggi”.

È possibile iscriversi tramite > il sito Geasar “ma la registrazione potrà avvenire anche all’ingresso della conferenza nella stessa giornata dell’evento. Il parcheggio dedicato ai partecipanti sarà gratuito al P1”.

I quattro incontri formativi verranno trasmessi in diretta streaming sui canali Sardinia

Tourism C2A Youtube e Facebook.

Di seguito il calendario:

28 settembre, Come comunicare la Sardegna: parlano i professionisti;

26 ottobre, Come analizzare i dati, comprenderli ed usarli;

30 novembre, Come innovare: dentro la nostra azienda o tramite una startup;

14 dicembre, Come vendere i nostri prodotti-servizi: dove, quando, perchè.

Informazioni: advertising@geasar.it