OLBIA. Nei porti dell’Isola comincia la stagione crocieristica. Questa mattina il primo scalo al porto di Cagliari dell’AidaBlu Costa Crociere proveniente da Barcellona. A bordo c’erano 2230 passeggeri.

Il mese prossimo, la AidaBlu si sposterà sul porto di Olbia per 4 scali consecutivi (uno a settimana) in apertura di una stagione che, in base agli ultimi aggiornamenti forniti dall’Autorità dei Porti, dovrebbe assicurare all’Isola Bianca almeno 50 navi.

“L’approdo odierno al porto di Cagliari, l’unico del mese di febbraio nei porti di sistema, dà avvio ad una stagione di riallineamento e, in base alle previsioni sul riequilibrio del fattore riempimento nave, al superamento dei numeri registrai negli anni precedenti alla crisi – dichiara Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –. Siamo ancora in una fase di assestamento dei calendari anticipati alcune settimane fa, con variazioni sulle date, qualche cancellazione, ma anche delle aggiunte.

Caselle che cercheremo di consolidare già nella seconda metà di marzo in occasione del Seatrade Cruise Global di Miami, primo appuntamento fieristico internazionale dell’anno che ci vedrà impegnati nella ripresa degli incontri in presenza con le compagnie crocieristiche e con tutti gli attori del settore”.