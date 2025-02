OLBIA. Giovedì 20 febbraio nelle sede di Confcommercio, in via Ogliastra 46, si terrà l’incontro “Occupazione e disoccupazione femminile: realtà e prospettive in Sardegna”. L’evento, che inizierà alle 10:30, è organizzato da Confcommercio Nord Sardegna nell’ambito del progetto Europe, Plural, Femenine (EPF), finanziato dall’Unione Europea.

L’incontro affronterà il tema dell’occupazione femminile in Sardegna, con un focus sul settore terziario e sugli incentivi regionali per l’inserimento lavorativo. Parteciperanno esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui il presidente di Confcommercio Nord Sardegna Sebastiano Casu, il direttore Alberto Marrone, il direttore generale di Aspal Luca Mereu, le presidenti del gruppo Terziario Donna Sabrina Lisbona e Annalisa Luzzu, l’assessore regionale del Lavoro Desirè Manca e il responsabile area Gallura Nino Seu.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che, attraverso eventi locali e internazionali, mira a promuovere la parità di genere e il contrasto alle discriminazioni nel mondo del lavoro. L’incontro è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.