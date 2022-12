★VIDEO★ OLBIA. La Croce Rossa Italiana ha scelto Olbia per l’esercitazione nazionale in uno scenario apocalittico: attacco con armi chimiche, biologiche e nucleari. La simulazione messa in pratica al molo Brin ha coinvolto circa 400 uomini e donne impegnati nel fronteggiare l’emergenza e nell’allestimento di strutture di accoglienza e soccorso.

“È un impegno che la CRI aveva preso 9 anni fa durante le operazioni di soccorso per l’alluvione del 2013 – ha detto il direttore operativo per l’emergenza Ignazio Schintu -. E proprio qui a Olbia nascerà un nucleo di pronto intervento che ospiterà parte degli strumenti utilizzare per questa simulazione”.

L’avamposto operativo della CRI sarà collocato nella zona industriale in una struttura già esistente e sarà disponibile non solo per Olbia e la Sardegna “ma sarà un grosso centro che sarà utilizzato per le emergenze nazionali e internazionali”. Alla simulazione c’eravamo anche noi: di seguito il video ▼