OLBIA 2 luglio 2025 – La spiaggia di Bados si prepara a ospitare una giornata all’insegna dello sport e della tradizione. Domenica 10 agosto 2025, presso Chiringuitos, si terrà la prima edizione del “Beach Training Wrestling“, evento gratuito organizzato dall’A.S.D. Polisportiva Arti Marziali e aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa punta a promuovere la Lotta Olimpica e l’Istrumpa, l’antica lotta sarda tradizionale che fa parte del patrimonio culturale dell’isola. Un connubio tra sport moderno e radici storiche che vuole avvicinare giovani e adulti a discipline che raccontano la storia della Sardegna attraverso il movimento e la competizione.

“L’obiettivo è valorizzare il patrimonio sportivo e culturale del territorio incentivando la partecipazione attiva dei giovani e delle famiglie”, spiegano gli organizzatori. L’evento è rivolto a partecipanti dai 12 anni in su, senza limiti di età superiori e senza distinzione di genere, rispettando i valori dell’inclusione e dello sport accessibile a tutti.

Il Beach Wrestling rappresenta una variante dinamica della lotta tradizionale, perfetta per chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina. La modalità sulla sabbia rende l’allenamento più sicuro e coinvolgente, creando un ambiente ludico dove principianti ed esperti possono confrontarsi e imparare insieme.

L’evento attirerà associazioni sportive da tutta la Sardegna, con presenze già confermate dalle province di Sassari, Nuoro e Cagliari. Un’occasione di confronto e collaborazione che rafforza la rete sportiva regionale e promuove lo scambio di esperienze tra diverse realtà associative.

L’A.S.D. Polisportiva Arti Marziali, attiva sul territorio dal 2024, opera senza scopo di lucro e collabora stabilmente con gli istituti scolastici locali. L’associazione ha richiesto il patrocinio gratuito del Comune di Olbia, riconoscendo l’attenzione dell’amministrazione verso iniziative di promozione sportiva e giovanile.

Marco Gigliotti, coach dell’associazione, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Lo sport è crescita, cultura e comunità. Vogliamo che questa giornata rappresenti un momento di aggregazione e scoperta per tutti i partecipanti”.

La partecipazione è gratuita su iscrizione volontaria. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’email asdpolisportivartimarziali@gmail.com o il numero 351 465 1504.

L’appuntamento è fissato per domenica 10 agosto 2025 nell’area del Chiringuitos sulla spiaggia di Bados. Un’occasione per scoprire sport e tradizioni in un contesto unico, dove il mare fa da cornice a una giornata di sport e cultura.