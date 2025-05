OLBIA. Attività di prevenzione e repressione dello spaccio di droga sabato 3 maggio nei pressi della stazione ferroviaria. L’operazione ha coinvolto Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia locale, con un servizio coordinato dal Commissariato di Olbia.

Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti quantitativi di cocaina e marijuana. I possessori sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Complessivamente sono state controllate oltre 50 persone, di cui 16 con precedenti. Una persona è stata denunciata in stato di libertà per violazioni alla normativa sull’immigrazione, mentre altre due sono state segnalate in via amministrativa.

Sono stati impiegati gli equipaggi delle volanti, il Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, personale della Polizia Giudiziaria e le unità cinofile della Guardia di Finanza, insieme a pattuglie del comune di Olbia.

L’intervento ha avuto come obiettivo la presenza di soggetti dediti ad attività illecite, che negli ultimi tempi hanno generato disagi tra i residenti. Durante i controlli sono state identificate decine di persone, in prevalenza straniere. Alcune di queste, irregolari sul territorio nazionale, sono state accompagnate negli uffici della Polizia per l’avvio delle procedure previste dalla normativa sull’immigrazione. Le verifiche hanno interessato anche alcuni locali della zona, ritenuti abituale punto di ritrovo dei soggetti monitorati.