OLBIA. La Guardia Costiera è intervenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 12 aprile, a seguito di una richiesta di soccorso da parte di un windsurfista che si trovava nelle acque di Li Cuncheddi. L’uomo, in balia delle onde alte circa due metri e del forte vento forza 6, non riusciva a tornare a riva.

La Sala Operativa della Guardia Costiera di Olbia, guidata dal direttore marittimo del nord Sardegna Giovanni Canu, ha disposto l’impiego della motovedetta che, con non poche difficoltà a causa del mare agitato, è riuscita a individuare il windsurfista e a metterlo in salvo. Fortunatamente le sue condizioni di salute sono risultate ottime. L’uomo è stato fatto sbarcare al porto di Olbia senza necessità di cure mediche.

La Guardia Costiera raccomanda “prima di intraprendere qualsiasi attività in mare di verificare le condizioni meteomarine e nel caso di impiego di unità sia a vela che a motore, l’idoneità delle stesse alla navigazione, la portata e l’efficienza delle apparecchiature radio per le comunicazioni di emergenza oltre all’osservanza dei limiti di navigazione dalla costa in relazione alle caratteristiche ed alla patente nautica posseduta”.