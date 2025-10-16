Olbia 16 ottobre 2025 – La cooperativa sociale Villa Chiara, con sede nella zona di Maltana a Olbia, ha completato il nuovo allestimento delle stanze dedicate all’accoglienza di persone con disabilità. Gli ambienti sono stati rinnovati con arredi e supporti progettati per migliorare la qualità della vita degli ospiti e rendere più confortevole la permanenza nella struttura.

Il progetto è stato realizzato grazie al bando “Volontariato, filantropia e beneficienza 2025” della Fondazione di Sardegna, al quale la cooperativa ha partecipato anche quest’anno.

Fondata nel 2013, Villa Chiara è una cooperativa sociale di servizi alla persona che gestisce attività socio assistenziali ed educative per enti pubblici e privati. Da oltre dieci anni rappresenta un punto di riferimento a Olbia per l’accoglienza e il sostegno delle persone con disabilità.