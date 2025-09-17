Olbia 17 settembre 2025 -. “Il volo Olbia–New York è un’opportunità storica per la Gallura e per l’intero territorio. Ora, però, serve il DMO per destagionalizzare e trasformare questa occasione in sviluppo e lavoro stabile in tutti gli scali dell’Isola”. Lo dichiara il segretario regionale della Fit Cisl, Gianluca Langiu, dopo l’annuncio del nuovo collegamento diretto operato da Delta Airlines.

Il Destination Management Organization non è un dettaglio tecnico ma lo strumento che può cambiare il destino del turismo in Sardegna. Si tratta infatti dell’organismo che mette insieme pubblico e privato per promuovere l’Isola sui mercati internazionali, coordinare trasporti e accoglienza, destagionalizzare i flussi.

“Siamo di fronte a una svolta che può incidere profondamente sul futuro economico e occupazionale della Sardegna – sottolinea Langiu -. Non si tratta solo di un volo, ma di un ponte strategico con il mercato turistico e commerciale statunitense, con ricadute importanti per l’intera filiera dei trasporti, dell’accoglienza e dei servizi”.

Il segretario regionale evidenzia come l’arrivo costante di flussi turistici da maggio a ottobre possa favorire nuova occupazione diretta e indiretta, in particolare nei settori aeroportuali, logistici, alberghieri e ristorativi. “È indispensabile che queste opportunità non si traducano esclusivamente in contratti stagionali e precari, ma diventino leve per creare lavoro qualificato e stabile, rafforzando il tessuto produttivo dell’Isola”.

Secondo Fit Cisl il collegamento intercontinentale deve inserirsi in una strategia più ampia di destagionalizzazione del turismo: “Chiediamo a questa Giunta regionale di istituire senza ulteriori ritardi il Destination Management Organization (DMO), capace di coordinare pubblico e privato, promuovere la Sardegna sui mercati internazionali e garantire che i flussi turistici vengano distribuiti lungo tutto l’anno. È questa la chiave per superare i limiti cronici del turismo sardo, ancora troppo concentrato nei soli mesi estivi”.

Per Langiu senza questo strumento il rischio è che l’entusiasmo per il volo diretto da e per New York resti un’occasione isolata. Attraverso il DMO, invece, il collegamento potrebbe diventare il tassello di una strategia capace di generare lavoro qualificato e sviluppo per tutto l’anno.

“Se vogliamo compiere un vero salto di qualità dobbiamo mettere in rete Cagliari, Alghero e Olbia – conclude il segretario regionale della Fit Cisl -, costruendo un sistema aeroportuale regionale in grado di valorizzare l’intera Isola e generare sviluppo economico e occupazione stabile in ogni territorio”.