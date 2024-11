OLBIA. Ancora disagi e disservizi per i turisti che scelgono la Sardegna per le vacanze. Nella giornata di ieri, lunedì 31 luglio, la compagnia Moby ha accumulato fortissimi ritardi con tutta probabilità a causa del vento di maestrale che da giorni imperversa sulla costa orientale dell’Isola.

“Maleducazione, ritardo, sporcizia, incapacità di relazione, prezzi folli e tanta rabbia per quelle poche aziende italiane che fanno male all’immagine dell’Italia” scrive sui social il virgolo Matteo Bassetti, che si trovava sulla Olbia – Genova. Nel suo post il medico, furibondo, attacca la compagnia e lamenta di aver ricevuto “poche spiegazioni da parte dal personale di bordo”.

Non è andata meglio a chi ieri sera doveva raggiungere Olbia dal capoluogo ligure. “Saremmo dovuti partire da Genova alle 21:30 ma l’imbarco è avvenuto solo alle 23:30 e il messaggio di avviso è arrivato alle 18:45 – dichiara a Olbianova la pilota milanese Rachele Somaschini, reduce dalla partecipazione al Rally Roma Capitale lo scorso weekend –. La nave è partita effettivamente alle 5:30, a distanza di oltre otto ore dall’orario previsto in origine.

Fino a questa mattina non ci è stata fornita alcuna comunicazione – continua la Somaschini – e inizialmente ci avevano detto che saremmo arrivati a Olbia alle 15:30. Siamo invece sbarcati dopo le 16:45. In tutto questo la compagnia non ci ha spiegato la motivazione dei ritardi”.