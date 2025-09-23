Olbia 23 settembre 2025 – Una coppia di turisti è stata fermata questa mattina durante i controlli della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna all’Isola Bianca.

I due passeggeri, originari di Formia e diretti a Civitavecchia, avevano nascosto nel bagagliaio una tartaruga e alcuni sassi prelevati dalle spiagge del territorio. Gli agenti hanno richiesto l’intervento dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Olbia, per i relativi accertamenti.

La coppia è stata sanzionata per il trasporto dei sassi in base alla Legge Regionale 16/2017 che vieta l’asportazione di sabbia, ciottoli e conchiglie, prevedendo multe da 500 a 3.000 euro. Diversa la situazione per la tartaruga, specie tutelata dalla Convenzione di Washington, il cui furto integra un reato penale. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni per accertare la provenienza dell’animale e le eventuali responsabilità connesse.