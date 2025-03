OLBIA. Un punto di riferimento per chi affronta il dolore di un lutto. È questo lo spirito con cui Emanuel Braccu, insieme alla sua famiglia e ai collaboratori, tra cui Pino Buttitta, guida le imprese funebri La Pax e Braccu, storiche realtà attive da oltre cinquant’anni a Olbia e in Gallura.

Nel cuore della città, in via Bazzoni Sircana, a pochi passi dall’ospedale Giovanni Paolo II e dalla chiesa di San Michele Arcangelo, sorge la prima Casa Funeraria della Sardegna. Una struttura pensata per accogliere i familiari in un ambiente riservato, rispettoso e confortevole, dove l’ultimo saluto possa avvenire in totale serenità.

“Abbiamo voluto creare uno spazio che andasse oltre la freddezza delle camere mortuarie ospedaliere – spiegano i responsabili Emanuel e Letizia Braccu –. Qui le famiglie possono vivere il lutto in modo più umano, con tempi e modi adeguati, senza limiti geografici e nel pieno rispetto delle esigenze personali e religiose”.

Tra i principali servizi offerti:

• Trasferimento immediato della salma, anche a bara aperta, entro le prime 24 ore dal decesso, da abitazioni, strutture sanitarie o case di riposo;

• Obitorio attrezzato per la preparazione della salma con lavaggio, vestizione e tanatoestetica, supportato da celle frigorifere a norma;

• Quattro sale del commiato, due delle quali laiche, climatizzate e sanificate, dove parenti e amici possono stare accanto al proprio caro in totale privacy;

• Sala del commiato per riti funebri di qualsiasi confessione;

• Ambiente riservato con terrazza panoramica, al primo piano, per momenti di ristoro con possibilità di catering;

• Ampio giardino esterno e struttura priva di barriere architettoniche, aperta tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:00, con accesso flessibile per i familiari;

• Servizi completi, dalla pubblicazione dei necrologi ai trasporti funebri, compresi i rimpatri internazionali.

L’uso della Casa Funeraria è gratuito per le famiglie che si affidano ai servizi funebri delle imprese La Pax e Braccu. Uno spazio inclusivo, aperto a tutti, indipendentemente dal credo religioso, dove ogni dettaglio è curato per garantire rispetto, dignità e sostegno.