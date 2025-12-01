Olbia 1 dicembre 2025 – Confcooperative Nord Sardegna presenta a Olbia il nuovo Hub Cooperativo, uno spazio dedicato ai servizi per lo sviluppo imprenditoriale gallurese. L’iniziativa sarà illustrata domani, 02 dicembre alle 9:00, nella sala meeting del Grand Hotel President in via Principe Umberto 39.

In un quadro regionale statico (crescita 2024 allo 0,24% contro lo 0,62% nazionale), il nord-est Sardegna accelera: la Gallura segna un tasso del 2,3% e aumenta il peso degli addetti dal 14% al 14,4% in due anni. Sul fronte demografico Olbia cresce di 1.314 residenti (+2,2%) e Budoni segna +6,4%. In calo invece le imprese giovanili (-2,9% nel nord-ovest, -1,7% nel nord-est) e le cooperative under 35, al 4,2% nazionale e allo 0,6% in Gallura.

Il nuovo Hub rappresenta, nelle intenzioni di Confcooperative, una casa della cooperazione capace di fornire strumenti, assistenza e servizi per favorire lo sviluppo locale. Un supporto pensato per le realtà del territorio in un momento di cambiamenti demografici ed economici.

Il presidente Gavino Soggia richiama il ruolo delle cooperative all’interno dell’Agenda 2030: “Le imprese cooperative sono considerate dalle Nazioni Unite un attore chiave per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile contenuti nell’Agenda 2030, per la loro capacità di contribuire alla costruzione di un mondo migliore”.

Sulla necessità di sostenere le nuove generazioni aggiunge: “La perdita progressiva e quasi inesorabile, – 24%, di imprese guidate da under 35 nell’ultimo decennio richiede uno sforzo corale delle istituzioni e di tutti i soggetti impegnati sul territorio nel promuovere lo sviluppo locale e il benessere delle comunità”.

Confcooperative Nord Sardegna accoglie una parte rilevante delle cooperative della Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna e con il nuovo Hub punta a rafforzare la collaborazione con il territorio e a diffondere un modello d’impresa che integra dimensione economica, sociale e ambientale, con un’attenzione particolare ai giovani.