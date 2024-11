OLBIA. Rilanciare le 200 attività di viale Aldo Moro con un nuovo Centro Commerciale Naturale che trasformerà una delle arterie principali di Olbia in vero e proprio cuore pulsante della città con l’organizzazione di eventi.

Dopo il comitato formato dagli esercenti di viale Aldo Moro, che aveva puntato su manifestazioni come la notte bianca, e il Consorzio di viale Aldo Moro, arriva il progetto della neo costituita Associazione Commercianti viale Aldo Moro insieme a Confcommercio Nord Sardegna.

L’iniziativa, che guarda ad eventi variegati dalle rassegne culturali agli appuntamenti enogastronimici, è stata presentata questa mattina alla stampa nei locali del Felix Hotel. Nel direttivo dell’associazione ci sono i titolari di alcuni esercizi commerciali della zona: Gian Mario Satta del Senso Unico (presidente), Renzo De Candia del By Night, Andrea Baragone della libreria Ubik, Riccardo Addis dell’Harris Cocktail Bar, Fabrizio Sini dell’agenzia immobiliare Media Sini e Tore Pinna del Planet Café.

“L’unico CCN in Gallura è quello di Porto Rotondo – ha detto in conferenza stampa Nino Seu, direttore di Confcommercio Nord Sardegna -. Vogliamo promuovere viale Aldo Moro affinché diventi attrattiva e miriamo a costituire nuove associazioni su altre zone della città”.

Gli esercenti che si uniranno al CCN verseranno una quota annuale attualmente fissata a 100 euro ma che potrà diminuire in base al numero degli iscritti. “Andremo alla ricerca di nuove adesioni – ha dichiarato il presidente Satta – con l’obiettivo di fare rete per valorizzare questa importante via”.

In buona sostanza occorrerà “mettersi a lavorare con impegno”, come ha sottolineato Riccardo Addis, tutti con un obiettivo comune e, come ha affermato Andrea Baragone, “ognuno con la propria sensibilità” trovando una soluzione alle criticità legate al traffico, vero ostacolo per la realizzazione degli eventi su viale Aldo Moro.

Il direttivo dell’associazione ha annunciato che le prime manifestazioni, da programmare nei prossimi mesi, potrebbero nascere in concomitanza delle prossime festività natalizie. “Saremo in prima linea per coinvolgere tutti – ha detto Renzo De Candia – e abbiamo bisogno di gente interessata con nuove idee e proposte”.

“Attraverso Confcommercio, che è casa di tutti – ha dichiarato il presidente Edoardo Oggianu che nel corso della conferenza ha annunciato la realizzazione di una nuova sala riunioni al primo piano della sede di via Ogliastra -, puntiamo ad arrivare ai commercianti in maniera diretta”.

Il progetto vedrà il supporto di Fipe, presente questa mattina il presidente Marco Mura, e delle altre associazioni di categoria.