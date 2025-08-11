Olbia 11 agosto 2025 – Stop alla musica ad alto volume e agli schiamazzi dalle imbarcazioni alla fonda: entro Ferragosto la Direzione Marittima nord Sardegna varerà un’ordinanza con l’obiettivo di tutelare la quiete in mare e prevenire disturbi acustici. Nel provvedimento si sta valutando anche l’introduzione di un limite di distanza dalla costa.

“Siamo al lavoro su un dispositivo che sarà attivo per tutta la Sardegna – dichiara il direttore marittimo nord Sardegna, Gianluca D’Agostino –. Andrà a limitare, se non eliminare o proibire, gli schiamazzi e i rumori sulle unità alla fonda. Lo stiamo finalizzando, ci stiamo lavorando e lo pubblicizzeremo il più possibile”. Il testo del provvedimento è in fase di definizione e sarà diffuso per garantire la massima informazione a diportisti e operatori del settore.