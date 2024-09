OLBIA. Il mondo scientifico e della ricerca è in lutto. È morto all’età di 81 anni nella sua casa di Porto Rotondo lo scienziato Leopoldo Stefanutti. Nato a Roma nel 1943 viveva a Firenze con la moglie Anna Broggian. La coppia era arrivata in Sardegna sabato scorso per trascorrere le vacanze estive ma il suo cuore ha smesso di battere improvvisamente la scorsa notte.

Leopoldo Stefanutti, laureato in Ingegneria elettrica nel 1968, è stato un pioniere degli studi atmosferici con laser in Italia. Per 35 anni ha lavorato presso l’Istituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche a Firenze. La vita dello scienziato è sempre stata divisa tra la ricerca scientifica e la lotta politica fino a quando, negli anni ’80, il cambiamento del clima politico lo ha avvicinato all’attività sindacale ma gli studi scientifici sono diventati il suo interesse primario.

Stefanutti ha progettato e installato i primi lidar (strumenti per il telerilevamento) in Antartide e nell’Artico e ha svolto molte ricerche scientifiche relative all’indagine della stratosfera polare. Dagli inizi degli anni novanta, ha sviluppato una collaborazione con istituzioni russe, che ha portato alla trasformazione dell’aereo da spionaggio ad alta quota M-55 Geophysica nell’unico aereo disponibile per la comunità scientifica europea in piena concorrenza con l’ER-2 della NASA.

Lo scienziato ha lavorato sul progetto NEST, focalizzato sull’uso di aerei ad alta quota per la telecomunicazione e l’osservazione della Terra. Successivamente ha iniziato a interessarsi agli aerei senza pilota e ha avviato il progetto SunDrone. Ha anche ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui un dottorato ad honorem dall’Università di Lione per il contributo dato nella comprensione dei processi che causano il buco dell’ozono e nel 1994 in Nuova Zelanda il NIWA lo ha insignito del riconoscimento di scienziato dell’anno. Stefanutti, come riportano le sue biografie, è stato anche membro onorario del Dipartimento di Meteorologia dell’Università del Wisconsin, consulente dell’Agenzia Spaziale Europea, membro del Panel Europeo sull’Ozono Stratosferico.

Negli ultimi due anni Leopoldo Stefanutti ha scritto due libri: Anche gli eroi piangono. (Futura Libri) e Dalla militanza alla scienza (Futura Libri). Lascia la moglie Anna e la figlia Sarah.