OLBIA. Con le sue mani esperte e tanta creatività ha creato un cocktail originale e dai sapori che richiamano l’Isola e ora Simone Obino, 24 anni, sassarese di nascita e residente a Olbia, si prepara per volare a Montecarlo verso le finali di Baritalia.

Nella competizione nazionale di mixology organizzata da Bargiornale, il barman professionista ha vinto la cateogria “Lurisa, Coca-Cola Hbc Italia” nell’ultima tappa di Bologna. “Il tema di questa edizione era la sostenibilità e la territorialità – spiega Simone Obino – quindi nel mio cocktail, che ho chiamato Rosso relativo, ho messo po’ di Sardegna”.

Per il 24enne, che lavora nella scuola di formazione Bartenders Lab di Olbia, si aprono le porte della finale del prossimo 14 novembre. Per l’occasione riproporrà lo stesso drink che lo ha incoronato vincitore. Sarà l’unico barman sardo. “Arrivare a questo traguardo è stato inaspettato. Inizialmente ero demotivato e pensavo di non partecipare. Grazie al supporto della mia ragazza Virginia, della mia famiglia e della scuola in cui collaboro, ho trovato la giusta carica per affrontare la competizione e arrivare fino alla finale”.

A sfidarsi a Montecarlo, divisi per categoria, saranno oltre 60 barman di tutta Italia.