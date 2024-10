Dalla tarda serata di oggi, giovedì 5 ottobre a domenica 8, Rete Ferroviaria Italiana eseguirà importanti interventi di potenziamento tra Chilivani e Golfo Aranci, sulla linea Cagliari – Golfo Aranci.

I lavori riguarderanno nello specifico interventi volti a aumentare la velocità massima che, in alcune tratte, raggiungerà i 140 km/h (per i treni con sistemi di pendolamento attivo).

Questi interventi, insieme ai progetti di upgrade infrastrutturale e tecnologico attualmente in corso, porteranno alla realizzazione di condizioni per la riduzione dei tempi di percorrenza fino a 40 minuti sulla linea Cagliari – Olbia e fino a 30 minuti sulla Sassari – Olbia e, in coerenza con quanto stabilito nell’Accordo Quadro sottoscritto tra RFI e Regione Sardegna, a un servizio cadenzato con frequenza di 120 minuti nel collegamento Cagliari – Olbia.

Nello stesso fine settimana, nella stazione di Olbia Terranova, verrà attivato al servizio viaggiatori il IV binario e il relativo marciapiede e sottopasso.

Si tratta della prima fase del progetto, finanziato con risorse PNRR, di collegamento dello scalo con l’Aeroporto Costa Smeralda di Olbia. L’attività è stata progettata e realizzata in 18 mesi. Nelle prossime settimane verrà installata anche la nuova pensilina ed il percorso pedonale diretto su Corso Umberto I per collegare la nuova stazione con il cuore della città.

Si realizzeranno – nel corso della medesima interruzione – anche interventi di manutenzione straordinaria (Ponte Metallico e Tecnologie diffuse) e la messa in sicurezza dai fenomeni legati al dissesto idrogeologico nella tratta Olbia – Golfo Aranci oltre a diversi interventi di Opere Civili propedeutici all’ulteriore incremento di velocità da completare nel corso del 2024. Il valore dei lavori ammonta a circa 10 milioni di euro finanziati anche con fondi regionali.

Per consentire l’operatività dei cantieri – attivi per 78 ore consecutive e che vedranno all’opera oltre 150 tra personale di sette Imprese Appaltatrici e tecnici di Rete Ferroviaria Italiana – la circolazione dei treni sarà sospesa e i collegamenti saranno garantiti dal Regionale di Trenitalia con autobus.

Tutti i canali di acquisto sono già aggiornati con la nuova offerta. Il dettaglio dei provvedimenti sarà disponibile nelle stazioni, negli uffici assistenza clienti e sui canali informativi online di RFI e delle imprese ferroviarie.