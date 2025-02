OLBIA. Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, una serie di perturbazioni alimentate da masse d’aria fredda ha attraversato il Mediterraneo, creando le condizioni ideali per giorni di piogge intense. Le precipitazioni hanno finalmente portato accumuli significativi, soprattutto nelle aree centrali e orientali dell’Isola.

In questi giorni una goccia fredda in quota sta transitando lungo la Penisola, al suolo la perturbazione ciclonica sta interessando le coste tirreniche del centro Italia con fenomeni considerevoli tenendo conto della stagione. In Sardegna gli effetti saranno limitati ad un momentaneo aumento della variabilità, un incremento della ventilazione settentrionale ed una leggera discesa delle temperature.

Venerdì 14 febbraio. Aumenta il vento fresco da ovest in rotazione nel pomeriggio dai quadranti settentrionali.

Sabato 15. Aumentano le correnti settentrionali, tramontana associata a variabilità nella prima parte della giornata, temperature minime in diminuzione.

Domenica 16. Passata questa nuova perturbazione, il “rimbalzo” dell’aria mite subtropicale sarà molto deciso. Ritornerà la stabilità atmosferica con assenza di fenomeni per buona parte della prossima settimana.