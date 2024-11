OLBIA. Verrà presentato ufficialmente mercoledì 13 novembre, alle 10:30, presso l’aula magna dell’UniOlbia, in via Porto Romano 8, il nuovo corso di laurea in infermieristica attivato in città dall’Università degli Studi di Sassari con il supporto di UniOlbia, il sostengo del Comune e il finanziamento della Regione Sardegna.

“Nell’attuale situazione di crescente carenza di personale all’interno delle strutture ospedaliere – fanno sapere dalla facoltà – questo nuovo corso, le cui lezioni si svolgono al Mater Olbia Hospital, costituisce un contributo importante per la formazione di nuovi professionisti e rappresenta una risorsa strategica per il sistema sanitario regionale e nazionale”.