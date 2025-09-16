Olbia 16 settembre 2025 – Dal 25 al 28 settembre il Molo Brin sarà il cuore pulsante del MedFest – A Sustainable Path, la rassegna che intreccia turismo, cultura, musica e scienza con un calendario di appuntamenti a ingresso gratuito. Tutti i giorni, dalle 18:00 a mezzanotte, il pubblico potrà vivere esperienze immersive tra spettacoli, esposizioni e intrattenimento.

Il programma si apre giovedì 25 settembre con la serata inaugurale, momento che darà ufficialmente avvio al festival. Venerdì 26 settembre sarà invece la volta dei MedFest Awards, la cerimonia dedicata ai riconoscimenti del festival. Sabato 27 settembre spazio a “La Notte Blu”, evento speciale con musica e intrattenimento, che vedrà sul palco il dj set RDS con Claudio Guerrini, protagonista di un disco revival, e il concerto dal vivo dei Kid Creole & The Coconuts, storica funky band che di recente si è esibita a Londra davanti a centomila persone.

Accanto agli spettacoli, il festival propone un percorso tra mostre scientifiche e divulgative. I visitatori potranno partecipare a un viaggio interattivo nel mondo degli squali, esplorare i misteri del cosmo grazie all’Einstein Telescope e scoprire “Aquae”, progetto che invita a conoscere da vicino le meraviglie dell’acqua.

Non mancheranno le attrazioni spettacolari: dalla ruota panoramica arricchita da videomapping immersivo, che unirà la vista mozzafiato sul golfo di Olbia a scenografie luminose, fino ai viaggi nello spazio con realtà aumentata e visori immersivi, per scoprire i pianeti come se si fosse proiettati nell’universo.

Con il patrocinio della Regione Sardegna, del comune di Olbia e con la collaborazione di enti scientifici e istituzioni, il MedFest si propone come un punto di incontro tra intrattenimento e divulgazione, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico ai temi della sostenibilità, del rispetto dell’ambiente e della conoscenza scientifica.

Olbia per quattro giorni diventerà così un laboratorio a cielo aperto, dove scienza e spettacolo si fonderanno in un’unica esperienza. Sono attese migliaia di presenze, con l’arrivo di visitatori provenienti non solo dalla Gallura ma da tutta la Sardegna, attratti dal richiamo internazionale della manifestazione.

Programma del MedFest 2025