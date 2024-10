★VIDEO★ OLBIA. Un corteo, formato da persone con indosso magliette bianche e rosa, è partito questa mattina dal lungomare Cossiga e ha raggiunto piazza Elena di Gallura per la “Passeggiata in rosa”. La “Walk for the Cure” è stata organizzata da Komen Italia & Mater Olbia Hospital con l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione del tumore al seno e per raccogliere fondi per le prossime iniziative gratuite di screening nel nord Sardegna. Di seguito il servizio ⬇️