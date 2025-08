OLBIA 2 agosto 2025 – Lo sportello ACLISalute, servizio dedicato ai cittadini in difficoltà con il sistema sanitario, resterà aperto anche nel mese di agosto. A comunicarlo sono le Acli Provinciali, che confermano l’attività presso la sede di Corso Vittorio Veneto 27b, dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 19:00. Per informazioni è possibile contattare il numero 0789 624149 o scrivere all’indirizzo email aclisaluteolbia@gmail.com.

Il servizio si rivolge in particolare ad anziani, malati cronici e persone fragili, offrendo assistenza per ottenere visite ed esami diagnostici rapidi, oltre a supporto per la prenotazione delle prestazioni tramite il CUP.

ACLISalute è accessibile agli iscritti alle Acli, alla FAP Acli, US Acli e ACLITerra, ma anche a tutti i cittadini che desiderano condividere i valori dell’associazione o usufruire dei suoi servizi.

Lo sportello fornisce informazioni su come esercitare il diritto alla salute e su come tutelarsi in caso di prestazioni non garantite o erogate in modo inadeguato. È previsto anche il supporto legale per le segnalazioni relative a gravi ritardi o disservizi, in particolare legati alle liste d’attesa.

Oltre alla sede fisica, è attiva l’assistenza tramite email, dove è possibile inviare segnalazioni, richieste di aiuto o informazioni. È inoltre possibile rivolgersi allo sportello anche tramite il Patronato Acli.

ACLISalute Olbia è in Corso Vittorio Veneto 27b – Telefono: 0789 624149 Email: aclisaluteolbia@gmail.com. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 19:00.