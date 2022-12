OLBIA. Al via “Un mondo di Lis”, il laboratorio creativo organizzato dalla biblioteca civica Simpliciana in collaborazione con l’associazione Pollicino. Lo comunica l’assessora alla Cultura del comune di Olbia, Sabrina Serra.

Il progetto si rivolge ai bambini dai 6 ai 10 anni e promuove la lingua dei segni italiana come importante strumento in grado di favorire l’incontro, la comunicazione e la comprensione, non solo verso e con le persone sorde, ma anche gli udenti, facilitando l’inclusione anche verso individui con difficoltà di linguaggio o espressive, bimbi di diversa nazionalità e tra persone di tutte le età.

Quattro gli incontri incentrati sui racconti “Giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne e “Pinocchio e le sue avventure” di Carlo Collodi: Il 13 e 20 dicembre e il 10 e 17 gennaio, dalle 19.00 alle 20.00 nella sala bambini della biblioteca, in piazzetta Dionigi Panedda 3.

I laboratori sono curati da da Samanta Piccoli, interprete Lis, insieme a Dario Spano “Spiderman”. L’iscrizione e la frequenza al laboratorio sono gratuite ma i posti sono limitati. Ogni bambino dovrà portare il proprio astuccio contenente forbici, colla, matite da disegno e pennarelli ed una scatola di scarpe.

Il modulo per l’iscrizione potrà essere ritirato presso la Biblioteca oppure scaricato direttamente dal > sito istituzionale del Comune di Olbia Biblioteca Civica Simpliciana o dal > sito Librami. Le domande dovranno essere presentate al protocollo generale del Comune di Olbia sito via Garibaldi 49 a mano oppure inviata > tramite pec.

Il Laboratorio in Lis fa parte del programma “Sul Filo Del Discorso”, realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca civica Simpliciana: tel. 0789/26710-25533.