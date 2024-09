OLBIA. Il locale di via Dante, al lato del municipio, si rinnova. La gestione passa da Ambrosio alla chef Ilenia Fara, 45 anni, di Sassari, e alla barlady Irene Fattacciu, 35, di Sennori, che sabato 27 maggio, alle 18:00, inaugureranno il loro primo cocktail bar “If via Dante 10”.

“If – spiega Ilenia Fara – è un acronimo dei nostri nomi e cognomi, ed è la traduzione dall’inglese della parola “se”. Abbiamo vissuto in Inghilterra e ci è piaciuta l’idea di un termine che lasciasse spazio al dubbio, un bivio tra la certezza e l’incertezza”.

Per Fara e Fattacciu si tratta del primo locale aperto insieme. “Ho iniziato a lavorare a sedici anni nel mondo delle discoteche, dell’organizzazione di eventi e del bar – dice la chef – . A ventidue anni mi sono trasferita a Firenze ed è in Toscana che mi sono specializzata nella cucina. Poi in Inghilterra ho approfondito quello che concerne il management e sono diventata Kitchen manager”.

Irene, invece, nasce come barlady ed è specializzata nel flair che racchiude le famose tecniche acrobatiche per la preparazione dei cocktail. Alle spalle tanti corsi ed esperienze nel settore, a Sennori ha un bar insieme alla sua famiglia. “Ci compensiamo molto – sottolinea Ilenia Fara -. Abbiamo unito le forze, spinte dalle passioni che abbiamo in comune, quella per il buon cibo e per il drink.

Nel nostro progetto If Deli Eat Cocktail uniamo il format Delicattessen, una sorta di gastronomia raffinata, al mangiare e bere in chiave moderna e gourmet. Il nostro punto forte sarà l’aperitivo con una degustazione di panini gourmet, schiacciata e pizzetta al taglio, tutto preparato da noi. Abbiamo aperto già da dieci giorni e aspettiamo solo l’inaugurazione. Non vediamo l’ora”.