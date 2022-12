OLBIA. Marica Puggioni e Angelica Ventroni sono le studentesse più meritevoli dell’anno scolastico 2021-2022. Le due giovani alunne del liceo classico Antonio Gramsci hanno ricevuto ieri, giovedì 22 dicembre, la borsa di studio Sclavo del Lions Club di Olbia.

La premiazione si è svolta durante il convegno “Liceo per la scienza”. Il presidente del Lions Club, Mauro Monaco, dopo essersi complimentato con le studentesse e con la dirigente scolastica Salvatorica Scuderi, ha voluto ricordare come i Lions di Olbia hanno contribuito, dal 1965, alla crescita culturale e sociale della propria comunità. Tra le più recenti attività dei Lions, la realizzazione della mensa dei poveri di via Canova e le raccolte alimentari per le persone in difficoltà.

Nella primavera 2023 il Club premierà al Gramsci gli studenti del concorso di latino Certamen.