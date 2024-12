OLBIA. Venerdì 20 dicembre, a partire dalle 18:30, la sezione di Olbia della Lega Navale celebrerà il “Lega Navale day”, una serata dedicata alla promozione dei valori del mare e alla consegna del premio “Il mare ci unisce”. Il prestigioso riconoscimento, conferito ogni anno a una personalità sarda che ha contribuito a diffondere il nome della Sardegna nel mondo attraverso la propria attività, sarà assegnato ai campioni del mondo di vela under 23 nella classe Rs21.

L’evento includerà anche la consegna delle borse di studio della Remata della Gioventù e la presentazione ufficiale del calendario di eventi della sezione per il nuovo anno. Il presidente Tore Bassu e il direttivo hanno deciso di assegnare il premio ai giovani velisti olbiesi del team Nox Oceani che per il secondo anno consecutivo hanno conquistato il titolo di campioni del mondo under 23 nella classe Rs21.

A L’Escala, in Costa Brava, Spagna, l’equipaggio composto da Andrea De Matteis, Giorgio Nocella, Riccardo Serra, Matteo Paulon e Tito Morbiducci ha brillato nella competizione internazionale portando il nome della Sardegna e dell’Italia nel mondo. Veri e propri ambasciatori dell’isola e dei valori dello sport, interpretano a pieno il significato con cui il premio della Lega Navale è nato. Grazie a una straordinaria sinergia, abilità tecnica e preparazione atletica, il team Nox Oceani si è distinto tra le 40 imbarcazioni in gara provenienti da tutto il mondo. Oltre a vincere nella categoria under 23, il team ha conquistato il terzo prestigioso posto nella categoria Corinthian. Risultati eccellenti per i giovani velisti, già campioni italiani di Rs21 e RsAero.

In passato, il premio “Lega Navale day” è stato assegnato alla Guardia costiera di Olbia per l’operazione di salvataggio di due pescatori nel mar Tirreno, a Renato Azara per le imprese dell’imbarcazione Adelasia di Torres e al medico di diabetologia Giancarlo Tonolo per la regata nell’Atlantico con cinque pazienti diabetici. Nel 2002 era stato conferito a Niccolò Cassitta, 15enne campione mondiale olbiese, salito sul gradino più alto degli Youth World Sailing Championship, e nel 2023 al campione europeo di vela Ilca 6 under 17 Edoardo Del Rio.

Nel corso della serata, presentata da Antonella Brianda, saranno consegnate anche le borse di studio agli studenti della Remata della Gioventù che si sono aggiudicati il primo, secondo e terzo posto della manifestazione: le squadre dell’Ipia e del liceo artistico di Olbia, e del nautico dell’istituto Pira di Siniscola. Gli assegni sono finanziati da alcune aziende del territorio: Gino Gennai ferramenta forniture nautiche, German Car e Asia Costruzioni. Le borse di studio rappresentano un riconoscimento agli studenti delle superiori con eccellenti risultati scolastici, impegnati con dedizione nell’attività sportiva remiera.