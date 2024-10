OLBIA. La grande danza arriva a Olbia con “La Nuit des Étoiles” in programma sabato 27 luglio alle 22:00 in piazza Crispi. L’evento, condotto dalla giornalista Francesca Fagnani e dalla ballerina Anbeta Toromani, madrina della manifestazione, vedrà esibirsi sul palco alcune tra le più importanti stelle della danza internazionale.

La direzione artistica è della coreografa Mavi Careddu. “Abbiamo supportato con entusiasmo la manifestazione – dichiara il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi – e, in particolare, la realizzazione di questa serata. Non è solo il coronamento di un percorso virtuoso iniziato venticinque anni fa con la Vetrina Coreografica di Danza ma, ci auguriamo, la prima di un evento che contribuisce a qualificare stabilmente l’offerta di intrattenimento portata avanti dalla nostra amministrazione comunale: un fattore essenziale del consolidamento di Olbia da città di passaggio a destinazione turistica di primo piano. Si tratta di un evento che porta la massima espressione della danza dentro la nostra città, in uno scenario unico, offrendo a tutti la possibilità di godere di uno spettacolo normalmente accessibile solo nei teatri delle più importanti capitali mondiali”.

Dove parcheggiare. A causa della grande affluenza prevista per la serata, l’amministrazione comunale ha predisposto un piano di mobilità che prevede la chiusa al traffico delle strade circostanti a Piazza Crispi, dove è stata allestita l’arena teatrale.

Nel dettaglio, a partire dalle 20:00, sarà sospesa la circolazione stradale veicolare nei seguenti tratti.

via Bettino Craxi, tra l’intersezione con la via Genova e l’intersezione con la via Regina Elena

via Regina Elena, tra l’intersezione con la via Roma e l’intersezione con la via B. Craxi

via Redipuglia, tra la via B. Craxi e l’intersezione con la via San Francesco Dalle 21:00

via Genova – tra l’intersezione con la via De Filippi e l’intersezione con la via B. Craxi.

Gli artisti. Questo nel dettaglio il cast degli artisti che calcheranno il palco de La Nuit des Étoiles, con nomi prestigiosi provenienti dai più importanti teatri europei: Antonella Albano – prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano; Steven McRae – primo ballerino del Royal Ballet di Londra; Paul Marque – ballerino étoile dell’Opera di Parigi; Bleuenn Battistoni – ballerina étoile dell’Opera di Parigi; Linda Giubelli – ballerina solista del Teatro alla Scala di Milano; Iana Salenko – prima ballerina dello Staatsballett di Berlino; Dinu Tamazlacaru – primo ballerino dello Staatsballett di Berlino; Gioacchino Starace – ballerino del Teatro alla Scala di Milano; Claudio Coviello – primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano; Lucia Lacarra – International ballet star; Matthew Golding – International ballet star.

Biglietti. I ticket per l’evento del 27 luglio sono disponibili sino ad esaurimento al prezzo di 25 € ciascuno, online nell’apposita sezione Ticketing sul sito www.lanuitdesetoiles.it e a Olbia presso Stage One, in via Gabriele D’Annunzio, 1.

Lo spettacolo è realizzato con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.