Olbia 19 settembre 2025 – Il presidente Marzio Altana comunica che il consiglio comunale è convocato il giorno mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 15:30 per la trattazione dell’ordine del giorno di seguito. Nell’ultimo punto in programma saranno esaminate le osservazione al Piano utilizzo litorali e contestuale variante al vigente programma di fabbricazione.

Prop. 6227/2025 – proponente: Mario Ignazio Altana – Settore proponente: Staff

Oggetto: Comunicazione variazione gruppo consiliare. Presa d’atto. Prop. 6016/2025 – proponente: Mario Ignazio Altana – Settore proponente: Staff

Oggetto: Prot. n. 116978 del 20/08/2025 – Interpellanza consiliare ex art. 55 del regolamento del consiglio comunale – Sicurezza in città. Prop. 6140/2025 – Assessore proponente: Alessandro Fiorentino – Settore proponente: Settore finanze e personale

Oggetto: Ratifica delibera di giunta comunale n. 373 del 12.08.2025 avente per oggetto “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2027” (art. 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000) – Variazione n. 15. Prop. 6176/2025 – Assessore proponente: Alessandro Fiorentino – Settore proponente: Settore finanze e personale

Oggetto: Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2024 ai sensi dell’art. 11-bis, d.lgs. n. 118/2011. Prop. 6082/2025 – Assessore proponente: Elena Casu – Settore proponente: Settore polizia locale

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 194, 1 comma, lett. a d.lgs n 267/2000. Sentenza n. 190/2025 del giudice di pace di Olbia nella causa promossa da P.P.F. contro il comune di Olbia. Liquidazione spese processuali. Prop. 6103/2025 – Assessore proponente: Elena Casu – Settore proponente: Settore polizia locale

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 194, 1 comma, lett. a d.lgs n 267/2000. Sentenza n. 305/2024 del giudice di pace di Olbia nella causa promossa da R.A. contro il comune di Olbia ed agenzia delle entrate riscossione. Liquidazione spese processuali. Prop. 6118/2025 – Assessore proponente: Elena Casu – Settore proponente: Settore polizia locale

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 194, 1 comma, lett. a d.lgs n 267/2000. Sentenza n. 235/2025 del giudice di pace di Olbia nella causa promossa da P.F. contro il comune di Olbia ed agenzia delle entrate riscossione. Liquidazione spese processuali. Prop. 6184/2025 – Assessore proponente: Sebastiano Monni – Settore proponente: Settore pianificazione e gestione del territorio

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 194 comma 1 lettera a) d.lgs n. 267/2000. Giudizio Tar Sardegna n. 739/2022 – Sentenza n. 522/2025. Riconoscimento delle somme.