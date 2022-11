OLBIA. Sono le Janas al centro de “La Sardegna tra leggenda e prodotti dell’Isola”, il nuovo percorso didattico portato avanti dalla scuola dell’infanza Abc Baby e dedicata ai piccoli allievi del Centro. L’obiettivo è quello di valorizzare la funzione educativa delle fiabe per l’intero anno scolastico partendo dalle tradizioni dell’Isola.

Al progetto parteciperà anche l’artista danese sarda d’adozione Sara Bachmann Knudsen, famosa per i suoi lavori sul mondo delle Janas e in particolare per “Le amiche di Freya”, dipinti, sculture e opere grafiche realizzate insieme al marito, l’architetto Gianni Crobe.

“Racconti, fiabe e filastrocche esercitano una naturale curiosità sui bambini – dichiarano dall’ABC Baby -. Le Janas sono fatine di Sardegna custodi di grandi tesori, abili tessitrici, dotate di una bellissima voce. Con questo lavoro intendiamo focalizzarci sull’importanza dei racconti come strumento di crescita”. I bambini avranno la possibilità di conoscere i protagonisti delle storie, le caratteristiche fisiche e le particolarità, gli ambienti in cui si svolgono le storie e le dinamiche tra i personaggi.

Un viaggio in un mondo fantastico che sarà supportato da diverse uscite didattiche. “L’intero anno scolastico è incentrato sulle ricchezze del territorio sardo, in particolare quello olbiese. Dopo la vendemmia e la visita allo stabulario, sono in programma altre iniziative in cui i piccoli allievi potranno scoprire i frutti della terra e del mare”.

Mercoledì 16 novembre Sara Bachmann Knudsen sarà ospite della scuola e coinvolgerà i bambini nella realizzazione di disegni nero su bianco, sia delle Janas che dei gioielli di filigrana nonché abiti tradizionali sardi. La seconda parte del suo laboratorio sarà dedicata alla scoperta della natura selvatica sarda tra piante di mirto, corbezzolo e grano.

“La presenza di Sara Bachmann Knudsen nell’ambito di questo progetto – concludono dalla scuola Abc Baby – rappresenta un valore aggiunto nella nostra offerta formativa”.