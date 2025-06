OLBIA 19 giugno 2025 – Il pallone rotola verso una nuova avventura nel calcio giovanile sardo. Lo stadio Bruno Nespoli si prepara ad accogliere i primi open days della Lazio Soccer School, la prestigiosa scuola calcio della società capitolina che per la prima volta sbarca nell’isola grazie alla partnership con l’Olbia Calcio 1905.

Dal 1° al 5 luglio, le porte dell’impianto di via Ungheria si apriranno ai giovani calciatori tra i 5 e i 15 anni per una settimana di prove gratuite che rappresenta l’antipasto di una collaborazione destinata a segnare il futuro del settore giovanile gallurese. L’iniziativa punta a coniugare il metodo formativo laziale con la passione calcistica del territorio, offrendo ai ragazzi un percorso di crescita tecnica e umana di alto livello.

“Siamo fiduciosi che ci sarà grande partecipazione alla prima open week della Lazio Soccer School – dichiara Fabrizio Lucidi, direttore del settore giovanile dell’Olbia Calcio 1905 -, iniziativa di lancio della collaborazione tra S.S. Lazio e Olbia Calcio 1905. I giovani calciatori saranno impegnati in giochi e mini-partitelle ma anche in stazioni e circuiti, tutto all’interno dell’area metodologica che riserva uno spazio prioritario all’aspetto ludico”.

Il programma degli open days segue un calendario preciso per fasce d’età. Si inizia martedì 1 luglio alle 16:00 con i Piccoli Amici, Primi Calci e Pulcini di primo anno (annate 2016-2020). Il giorno successivo, sempre alle 16:00, sarà la volta degli Esordienti di primo anno e Pulcini Misti (annate 2014-2015). Mercoledì 3 luglio toccherà agli Esordienti di secondo anno (annata 2013), mentre giovedì 4 luglio, ore 16:30, scenderanno in campo gli Under 14 (annata 2012). La settimana si chiuderà sabato 5 luglio alle 16:30 con gli Under 15 (annata 2011).

Le famiglie interessate dovranno inviare una mail all’indirizzo scuolacalcio@olbiacalcio.com. Requisito indispensabile per la partecipazione è il certificato medico in corso di validità. Lo staff tecnico che seguirà i giovani atleti durante gli open days è composto da figure di esperienza: i mister Salvatore Melino e Diego Di Gennaro, il preparatore atletico Gianni Mei e l’allenatore dei portieri Giovanni Farina. “Siamo molto orgogliosi di questa nuova affiliazione, non vediamo l’ora di iniziare questa avventura già dalla open week – così Di Gennaro – Vi aspettiamo in tanti. La nostra squadra del cuore riparte credendo fortemente nei giovani e nel progetto del settore giovanile”.

Agli open days parteciperà Daniele Ragatzu, attaccante della prima squadra dell’Olbia Calcio 1905. La sua presenza rappresenterà un ulteriore elemento di motivazione per i giovani partecipanti. Ma l’estate calcistica dell’Olbia non si ferma agli open days del Nespoli. Il calendario prevede infatti altri due appuntamenti speciali ad agosto a Loiri, dove l’Olbia Calcio 1905 Academy organizzerà due sessioni di allenamento. Il 25 agosto alle 16:00 sarà dedicato ai Piccoli Amici, Primi Calci e Pulcini (annate 2016-2020), mentre il giorno successivo alla stessa ora toccherà agli Under 16 (annata 2010).